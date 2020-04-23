РИАМО - 23 апр. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны со всей России смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Подмосковье, соответствующий законопроект приняли в четверг в Мособлдуме, передает корреспондент РИАМО.

Как пояснил РИАМО представитель пресс-службы Мособлдумы, ветераны смогут воспользоваться правом бесплатного проезда после отмены режима самоизоляции в Подмосковье.

«Документом, подтверждающим право на бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской области (автобус, троллейбус, трамвай) по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, лиц, указанных в части 1.1 статьи 9 настоящего закона, является удостоверение ветерана Великой Отечественной войны», - говорится в тексте закона.

Закон в третьем чтении поддержали большинство депутатов Мособлдумы.

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