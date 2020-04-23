РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 апр. В Подольске сотрудники Росгвардии с начала режима самоизоляции провели более 100 профилактических бесед с гражданами и выдали уведомления и памятки с призывами оставаться дома, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

Сотрудники вневедомственной охраны проводят профилактические беседы с гражданами, призывают их оставаться дома и свести к минимуму все социальные контакты. Для этого они раздают прохожим памятки с полезной информацией, в том числе контактами медицинских учреждений, куда можно обратиться за квалифицированной помощью, а также номерами горячих линий волонтерских организаций. Также росгвардейцы проверяют документы, удостоверяющие личность и пропуска – QR коды – с помощью специального приложения на смартфонах.

«С начала введения режима самоизоляции сотрудники Подольского отдела вневедомственной охраны провели более 100 профилактических бесед с гражданами. 96 гражданам старше 65 лет были выданы уведомления и памятки», – говорится в сообщении.

Ежедневно сотрудники Росгвардии патрулируют общественные места, в том числе на предмет нахождения граждан вне зоны самоизоляции без уважительной причины. Учитывая обстановку, росгвардейцы используют необходимые средства индивидуальной защиты.

«Задача сотрудников вневедомственной охраны состоит, прежде всего, в профилактической работе с гражданами. Мы по-прежнему призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, при выходе из дома иметь документы, подтверждающие личность и обосновывающие пребывание в общественных местах. Выявленные правонарушители будут переданы для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции», – сказал начальник Подольского отдела вневедомственной охраны подполковник полиции Алексей Васильев.

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