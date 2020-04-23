РИАМО – 23 апр. Президент России Владимир Путин дал поручение кабинету министров утвердить ипотеку под 6,5% годовых на весь срок кредитования, сообщает Газета.ru.

По такой ставке ипотеку можно взять до 1 ноября 2020 года. По таким условиям также можно взять кредит на первичном рынке.

«В размере до 3 миллионов рублей, в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — до 8 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых на весь срок кредита», - говорится в сообщении.

Это решение должно быть утверждено до 1 мая.