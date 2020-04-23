РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 апр. Отсутствие почтового ящика не освобождает жителей частного сектора Подольска от оплаты коммунальной услуги «Обращение с ТКО», говорится в сообщении пресс-службы Чеховского филиала ООО «МСК-НТ».

«В населенных пунктах Подольска многие жители ИЖС сетуют на то, что по почте не получают единый платежный документ (ЕПД) за оплату коммунальной услуги «Обращение с ТКО». Причина проблемы банальна - у них отсутствуют почтовые ящики. В течение года у таких жителей ИЖС незаметно накапливаются долги за неоплаченные коммунальные услуги и начисляются пени», - говорится в сообщении.

Ежемесячный ЕПД с начислениями за свет и «Обращение с ТКО», сформированный платежным агентом ОАО «Мосэнергосбыт», доставляют работники «Почты России». По правилам организации, сотрудники отделения почтовой связи отпускают почтовые отправления только в исправные почтовые ящики. Чтобы получить по почте единый платежный документ, владельцу дачи или загородного дома нужно установить почтовый ящик.

Администрация Подольска проводит разъяснительную работу с жителями ИЖС о необходимости приобретения и установки индивидуальных почтовых ящиков. Для оформления доставки корреспонденции и квитанций в новый почтовый ящик нужно обратиться в местное отделение почтовой службы и написать заявление об организации обслуживания.

Альтернативой почтовому ящику могут служить онлайн-сервисы. На сайте регионального оператора ООО «МСК-НТ» в разделе «Оплатить ТКО» каждый потребитель может осуществить онлайн-платеж через страницы Сбербанка или Всероссийского банка развития регионов (ВБРР). Если кто-то не знает размер ежемесячного платежа, то выяснить его можно тут же на странице сайта http://mskobl.msk-nt.ru/raschet-stoimosti-tko/, исходя из зарегистрированной площади строения.

Онлайн-сервисы ООО «МСК-НТ» удобны еще и тем, что платежи проводятся без начисления комиссии. Потребителю необходимо только заполнить требуемые данные и номер собственного лицевого счета по услуге «Обращение с ТКО». Узнать его можно, обратившись в компанию регионального оператора по телефону горячей линии: 8(800)234-36-70 или онлайн, сделав заявку в форме обратной связи по ссылке. В ответ на отправленную заявку перезвонит сотрудник «МСК-НТ» для решения возникшего вопроса.

В случае, если жителю загородного дома удобнее производить оплату по квитанции, то для получения ЕПД на руки всегда есть возможность обратиться в АО «Мосэнергосбыт».