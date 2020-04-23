РИАМО - 23 апр. Сроки подачи декларации о доходах, расходах, имуществе государственных служащих Подмосковья продлили до 1 августа, соответствующее решение приняли в четверг депутаты Мособлдумы.

Проект закона разработан в целях реализации указа президента Российской Федерации от 17 апреля 2020 года №272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года», уточняется в пояснительной записке к документу.

«Проектом закона предлагается продлить до 1 августа 2020 года срок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов семьи за 2019 год лицами, замещающими государственные должности Московской области, муниципальные должности в Московской области, а также государственными гражданскими служащими Московской области, замещающими должности государственной службы Московской области», - говорится в тексте.

Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.

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