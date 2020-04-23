РИАМО - 23 апр. В рамках усовершенствования системы фиксации нарушений правил дорожного движения в России планируют создать единый центр контроля за водителями (ЦАФАП), туда будет стекаться информация со всех дорожных камер, пишет газета «Известия».

«Данные с камер будут загружаться в федеральный сегмент единого ЦАФАП. Проект предполагает использование как уже действующего оборудования в субъектах РФ, так и установку нового. Срок развертывания системы составит от двух до пяти месяцев», - говорится в сообщении.

На создание ЦАФАП планируется потратить порядка 100 миллионов рублей.

На сегодняшний день на дорогах страны установлено свыше 16 тысяч камер, включая передвижные. В 2019 году водителям было выписано 142 миллиона штрафов на общую сумму 106,5 миллиарда рублей, с помощью камер фотовидеофиксации - свыше 80% из них.

«Сегодня на региональном уровне в ряде случаев используются технические средства контроля, методика и принципы работы которых не соответствуют требованиям МВД. Также нет возможности мониторинга работоспособности региональных систем из федерального центра», — сказал вице-президент НП «ГЛОНАСС» по технологиям Евгений Белянко.

Он пояснил, что проверять доступ сотрудников эксплуатирующей организации к информации в ЦАФАП будут с помощью электронной подписи. А все загруженные в систему материалы планируют перепроверять на соответствие требованиям МВД (тип комплекса, его расположение, тип нарушения), все некондиционные будут отбраковываться автоматически.

Директор института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин считает, что данная инициатива приведет к монополизации рынка техсредств для автоматической фиксации нарушений ПДД.

Он подчеркнул, что создание ЦАФАП нецелесообразно, так как за организацию дорожного движения на сегодняшний день отвечают местные власти.

Российское МВД выступает за создание единой системы.

Источник издания, знакомый с ситуацией, отметил, что в некоторых регионах страны уже запущен пилотный проект по созданию ЦАФАП, чтобы обкатать новые принципы работы.