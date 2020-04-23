РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 апр. Работы по содержанию территории поселка Октябрьский городского округа Люберцы продолжаются в плановом режиме, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Подрядные организации очищают проезжую часть и тротуары, остановки общественного транспорта, убирают мусор с газонов - все это выполняется ежедневно», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что работы по уборке обслуживаемых территорий ведутся на улицах Школьная, 60 Лет Победы, Первомайская, Ленина, Дорожная, Кооперативная, Комсомольская, Гоголя, Текстильщиков, в микрорайоне Западный.

Жители округа могут направить свои предложения и комментарии по уборке общегородских территорий на электронную почту управления дорожного хозяйства администрации Люберец: admluberdor@yandex.ru.