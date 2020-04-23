РИАМО - 23 апр. Депутаты Московской областной думы в ходе онлайн-заседания в четверг утвердили присвоение почетного звания «Населенный пункт воинской доблести» одному городу, трем деревням и четырем селам в Подмосковье, передает корреспондент РИАМО.

«Вашему вниманию представлены проекты законов Московской области о присвоении почетного звания «Населенный пункт воинской доблести» следующим населенным пунктам: городу Яхроме Дмитровского городского округа; рабочему поселку Лотошино, деревне Калицино, селу Званово городского округа Лотошино; деревне Мокрое и селу Семеновскому Можайского городского округа», - сказала заместитель руководителя Главного управления территориальной политики Подмосковья Юлия Губанова.

Также почетное звание было присвоено деревне Нелидово Волоколамского городского округа и селу Середа рабочего поселка Шаховская.

Губанова пояснила, что в годы Великой Отечественной войны в районе этих населенных пунктов и на их территории проходили ожесточенные сражения в ходе наступления немецких войск и контрнаступления Советской армии.

«Проекты законов согласованы в установленном порядке, принятие проектов потребует выделение из бюджета Московской области 800 миллионов рублей на установку восьми стел на территории указанных населенных пунктов», - добавила Губанова.

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