РИАМО - 23 апр. Депутаты Мособлдумы приняли сразу в трех чтениях законопроект, которым наделили правительство региона правом переносить срок оплаты аренды подмосковного имущества, передает корреспондент РИАМО.

Проектом закона вносятся изменения в законы Московской области №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области» и №88/2009-ОЗ «Об аренде имущества, находящегося в собственности Московской области», уточняется в пояснительной записке.

«Предлагается установить, что срок внесения арендной платы за пользование недвижимым имуществом, находящимся в собственности Московской области, за пользование земельными участками, которые находятся в собственности Московской области или государственная собственность на которые не разграничена, в качестве меры поддержки может быть перенесен на более поздний срок», - говорится в документе.

Для этого глава региона должен принять решение о введении режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, действия ограничительных мероприятий (карантина), вводимых в случае угрозы возникновения и (или) распространения инфекционных заболеваний на территории региона.

При этом порядок переноса сроков внесения арендной платы в указанных случаях будет устанавливаться правительством Московской области.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

23 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4774 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 688.

- Служащие и волонтеры теперь могут оформить пропуск с помощью приложения «Моя Москва». Пользователи приложения также смогут проверить наличие разрешения на передвижение по столице.

- Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Многие из них имели сопутствующие заболевания.