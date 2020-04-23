РИАМО – 23 апр. В России будут использовать опыт онлайн-обучения для улучшения качества образования, при этом полный переход на дистанционное обучение не планируется, сообщил журналистам министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Сейчас школьники в стране учатся удаленно из-за пандемии коронавируса.

«Полученный опыт будем использовать для повышения качества образования. Есть дети, которые вынуждены учиться из дома, есть сезонные эпидемии гриппа. Все наработки мы будем максимально использовать в дальнейшем», - сказал Кравцов.

Он добавил, что полный переход на дистанционное образование не планируется.

«Общение в школе бесценно, мы никогда не заменим систему школьного образования дистанционным обучением, оно будет дополнять ее», - заключил Кравцов.

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23 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4774 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 688.

- Служащие и волонтеры теперь могут оформить пропуск с помощью приложения «Моя Москва». Пользователи приложения также смогут проверить наличие разрешения на передвижение по столице.

- Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Многие из них имели сопутствующие заболевания.