РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 апр. Дорожные рабочие откачали огромную лужу на перекрестке вблизи дома №1 по Аптекарской улице в микрорайоне Салтыковка подмосковной Балашихи, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи рассказал на портале о большой луже на Аптекарской улице, которая вновь образовалась на весь перекресток. На этом месте после очередных осадков каждый раз образуется сильное подтопление, которое затрудняет не только проезд автомобилей, но и движение пешеходов. Указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения.

«Администрация Балашихи рассмотрела обращение по вопросу подтопления участка автомобильной дороги в микрорайоне Салтыковка на улице Аптекарская. Проведено комиссионное обследование указанной автодороги, в результате которого установлено, что подтопление произошло в результате обильных осадков. Работы по устранению подтопления выполнены (фотоматериалы прилагаются)», - сказал замглавы администрации Балашихи Алексей Ковалев.

Он добавил, что в период выпадения обильных осадков, вне зависимости от наличия и работы системы отведения поверхностных сточных вод, может образовываться временное подтопление территорий, так как вода не уходит одномоментно.

По его словам, в соответствии с госстандартами, допустимые отклонения от проектных размеров по вертикали составляют от 10 до 50 миллиметров и кратковременное подтопление территории с высотой воды до 5 сантиметров является допустимым. Работы по строительству ливневой канализации возможно выполнить при проведении работ по капитальному ремонту или реконструкции автомобильной дороги.

«Указанные в обращении работы будут выполнены при следующей реконструкции улицы Аптекарская. В настоящее время сформирован генеральный план по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования городского округа Балашиха со сроком исполнения до 2035 года, в который также войдет и проектирование ливневой канализации», - заключил Ковалев.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями Московской области и оперативного решения проблем на местах.