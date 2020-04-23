РИАМО - 23 апр. Число госпитализаций в стационары пациентов с подозрением на коронавирус увеличилось в Москве, сообщает столичный оперштаб.

«На прошлой неделе мы наблюдали стабилизацию ситуации в городе - рост госпитализаций с подозрением на Covid-19 не был зафиксирован. Сейчас ситуация меняется, если четыре дня назад в сутки госпитализировали около 1,3 тысячи человек, в начале недели эта цифра увеличилась до 1,4 тысячи», - говорится в сообщении.

Двадцать второго апреля было выявлено 1,8 тысячи пациентов с подозрением на коронавирус, а в четверг эта цифра увеличилась до 1,9 тысячи случаев госпитализации в стационары в сутки.

В столице общее число случаев коронавируса увеличилось до 33940.

В Москве для всех жителей действует режим обязательной самоизоляции. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости. В городе временно закрыты все кафе, парикмахерские, бассейны, спортклубы, салоны красоты. Данные меры помогают сдерживать распространение Covid-19.

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Текстовая трансляция

23 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4774 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 688.

- Служащие и волонтеры теперь могут оформить пропуск с помощью приложения «Моя Москва». Пользователи приложения также смогут проверить наличие разрешения на передвижение по столице.

- Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Многие из них имели сопутствующие заболевания.