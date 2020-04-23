РИАМО - 23 апр. Сотрудники надзорных органов выявили 184 случая нарушения режима самоизоляции за сутки, наибольшее число нарушений зафиксировано в Солнечногорске, Красногорске и Реутове, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«Наибольшее количество физических лиц – нарушителей правил поведения в условиях пандемии — было зафиксировано в городских округах Солнечногорск (77), Красногорск (30), Реутов (21), Раменском городском округе (13), Наро-Фоминском городском округе (восемь)», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он добавил, что всех, кто находился на общественных пространствах без видимых на то причин, привлекли к ответственности. Также случаи нарушения выявили в Кашире, Воскресенске, Ступине, Домодедове, Коломне, Чехове, Луховицах, Волоколамске, Дмитрове, Егорьевске, Щелкове, Истре, Сергиевом Посаде, Ленинском городском округе.

По итогам рейдов семь юридических лиц – в Серпухове, Наро-Фоминске, Пушкине, Королеве и Талдоме – привлекут к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции.

В общей сложности в Подмосковье составили более 1 тысячи протоколов по фактам нарушения самоизоляции, введенной в регионе с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции. Гражданам рекомендовано оставаться дома до 1 мая, выходить на улицу можно только в случае крайней необходимости.

Рейды проходят во всех муниципальных образованиях региона с 14 апреля 2020 года.

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Текстовая трансляция

23 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4774 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 688.

- Служащие и волонтеры теперь могут оформить пропуск с помощью приложения «Моя Москва». Пользователи приложения также смогут проверить наличие разрешения на передвижение по столице.

- Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Многие из них имели сопутствующие заболевания.