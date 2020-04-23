РИАМО - 23 апр. При выборе антисептиков в период распространения коронавируса и ОРВИ специалисты Роспотребнадзора порекомендовали отдавать предпочтение средствам с широким спектром действия, сообщается на сайте Nation News.

При выборе антисептика необходимо обратить внимание на содержание в нем изопропилового или этилового спирта. Количество этанола или втор-пропанола должно варьироваться от 60% до 80%.

«Также нужно внимательно изучить инструкцию для того, чтобы понимать, сколько времени его (антисептик - ред.) нужно втирать в кожу и в каком количестве использовать», – говорится в сообщении.

Сотрудники Роспотребнадзора подчеркнули, что при покупке антисептика важно ознакомиться с инструкцией для установления всего спектра его действия. Втирать средство в кожу необходимо более пяти секунд.

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23 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4774 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 688.

- Служащие и волонтеры теперь могут оформить пропуск с помощью приложения «Моя Москва». Пользователи приложения также смогут проверить наличие разрешения на передвижение по столице.

- Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Многие из них имели сопутствующие заболевания.