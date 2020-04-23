РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 апр. На онлайн-совещании представители администрации подмосковного Подольска обсудили подготовку к открытию летней серии матчей по дворовому футболу, площадки для проведения соревнований по лазертагу, а также работу воркаут-зоны на территории МУ «Дворец молодежи», сообщил депутат совета депутатов округа Юрий Стрелков.

В Подольске в рамках партийного проекта «Детский спорт» от «Единой России» в режиме видео- и аудиоконференции состоялся круглый стол на тему: «План реализации проекта на территории муниципалитета».

«Обсудили подготовку открытия летней серии матчей по дворовому футболу, площадки для проведения соревнований по лазертагу, а также работу воркаут-зоны, расположенной на территории МУ «Дворец молодежи». Остается только ждать окончания режима самоизоляции для реализации всех задуманных планов. Из-за угрозы распространения коронавируса и режима самоизоляции в работе используем все возможные технологии: видеоконференцсвязь, сотовая связь, электронная почта, телефон», - написал Стрелков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, в связи со сложившейся ситуацией в стране и невозможностью проводить любые спортивные мероприятия, пришлось отменить тренировки по общей физической подготовке, какие-то занятия проводить онлайн. Также прервали серию тренировок с чемпионкой летних Олимпийских игр в Пекине по легкой атлетике Юлией Гущиной.

«Удалось провести лишь два занятия, но хочется надеяться, что уже в скором времени у детей снова появится возможность посещать спортивные мероприятия в рамках проекта», - заключил Стрелков.