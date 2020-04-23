РИАМО - 23 апр. Правительство Подмосковья совместно с компанией «Яндекс» запустили проект «Помощь рядом», в рамках которого врачей будут бесплатно развозить на вызовы, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Компания организует перевозку 300 врачей из семи медучреждений Подольска, Королева, Дмитрова, Жуковского и Ногинска на дом к пациентам. В ближайшее время проект расширится на другие города Подмосковья, а на такси смогут приезжать врачи из других медучреждений области», – отмечается в материале.

Доктора получат доступ к спецтарифу в «Яндекс.Такси», по которому смогут ездить на вызовы бесплатно.

«Помощь рядом» – это проект помощи медицинским и социальным службам, нагрузка на которые выросла из-за коронавируса. В реализацию данного проекта «Яндекс» вложил 250 миллионов рублей. Для его развития любой желающий может перечислить средства на странице.

Всего с начала пандемии в Подмосковье выявлено 7278 случаев заражения коронавирусом. 186 пациентов выздоровели после лечения, 56 человек скончались.

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Текстовая трансляция

23 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4774 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 688.

- Служащие и волонтеры теперь могут оформить пропуск с помощью приложения «Моя Москва». Пользователи приложения также смогут проверить наличие разрешения на передвижение по столице.

- Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Многие из них имели сопутствующие заболевания.