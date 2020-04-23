РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 апр. Навалы отходов в деревне Челобитьево подмосковных Мытищ ликвидировали по требованию министерства экологии и природопользования Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Инспекторы эконадзора проверили исполнение требований Минэкологии к администрации городского округа Мытищи. Ранее в ходе рейда в деревне Челобитьево сотрудники министерства выявили очаговые навалы мусора на земельном участке неразграниченной собственности.

«Администрации округа было вынесено предостережение о недопустимости нарушений природоохранного законодательства с требованием ликвидировать навалы. Повторная проверка показала, что требования Минэкологии выполнены: силами подрядной организации отходы вывезены на законные места переработки и размещения, территория приведена в порядок», - говорится в сообщении.

Состояние земель в деревне Челобитьево и ее окрестностях находится на особом контроле министерства из-за неоднократных попыток незаконного размещения отходов. Так, в феврале инспекторы эконадзора пресекли незаконный завоз отходов на земли ФГУП «Совхоз имени Тимирязева», были задержаны 4 единицы тяжелой техники. Минэкологии также добилось решения суда о возмещении нарушителями 14,4 миллиона рублей ущерба, нанесенного почвам.