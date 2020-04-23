РИАМО - 23 апр. Начиная с 27 апреля с 09:00 до 12:00 на Общественном российском телевидении (ОТР) будут транслироваться уроки для учеников 9-11 классов, это поможет им лучше подготовиться к экзаменам, сообщил журналистам министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

«Мы порядка двух месяцев работали над данным проектом и сегодня можем заявить о его старте. Его суть заключается в том, что мы соединили в одном проекте традиционные учебники, цифровую платформу и цифровое телевидение», - сказал Кравцов.

Он добавил, что такого проекта нет нигде в мире. К его реализации привлечены лучшие педагоги и методисты. Трансляции будут синхронизироваться с учебниками и цифровым контентом.

В стране все школьники и студенты переведены на дистанционное обучение. Такие меры ввели в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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Текстовая трансляция

23 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4774 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 688.

- Служащие и волонтеры теперь могут оформить пропуск с помощью приложения «Моя Москва». Пользователи приложения также смогут проверить наличие разрешения на передвижение по столице.

- Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Многие из них имели сопутствующие заболевания.