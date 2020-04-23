РИАМО - 23 апр. В Москве и Подмосковье на предстоящих выходных ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, температура воздуха днем поднимется до плюс 10 градусов, сообщила в четверг РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В субботу Московский регион окажется между циклоном, который будет поливать дождями Белоруссию, и циклоном Вологодской области. Но в большой системе огромный циклон охватит практически весь европейский север. Погода преимущественно будет облачная с прояснениями. В дневное и ночное время местами возможны небольшие осадки в виде дождя», - сказала Позднякова.

Она отметила, что днем 25 апреля максимальная температура воздуха составит плюс 10 градусов, а в ночные часы столбик термометра в Москве может опуститься до минус 1 градуса, по области – до минус 3 градусов. Кроме того, ветер начнет стихать, его скорость составит 3-8 метров в секунду, и приобретет западное направление.

По ее словам, 26 апреля в Московском регионе существенных осадков не ожидается.

«Ночь будет чуть теплее, в Москве она уже будет с положительной температурой, по области еще возможно в отдельных местах похолодание до минус 1 градуса. Дневная температура практически останется на том же уровне – плюс 8 – плюс 10 градусов. Пока еще температура воздуха остается ниже климатической нормы на 2-3 градуса», – добавила Позднякова.