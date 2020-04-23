РИАМО - 23 апр. Депутаты Московской областной думы перед онлайн-заседанием в четверг почтили минутой молчания память своего коллеги Ивана Жукова, передает корреспондент РИАМО.

«Наш друг, коллега, товарищ Жуков Иван Николаевич <...> 18 апреля скоропостижно умер в больнице, хочу еще раз почтить его память минутой молчания, прошу всех встать», - сказал председатель областного парламента Игорь Брынцалов, открывая внеочередное заседание, которое проходит в режиме видеосвязи.

Депутат Московской областной думы Иван Жуков скончался 18 апреля 2020 года. Ему было 64 года. С первых дней борьбы с коронавирусом в Подмосковье депутат организовал муниципальный волонтерский штаб «Единой России» для помощи людям из группы риска. На свои личные средства Жуков организовывал закупку необходимых продуктов, лекарств, средств индивидуальной защиты - жителям были доставлены тысячи наборов. В рамках этой работы депутат договаривался с местными общественными и производственными организациями, магазинами. Награжден знаком «За доблесть и мужество» посмертно.

Иван Жуков родился 17 июля 1956 года в Краснодарском крае. Был депутатом от Ногинского одномандатного избирательного округа, входил в комитет Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также орденами «Во славу законности» и Ивана Калиты, имел знак Преподобного Сергия Радонежского.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

23 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4774 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 688.

- Служащие и волонтеры теперь могут оформить пропуск с помощью приложения «Моя Москва». Пользователи приложения также смогут проверить наличие разрешения на передвижение по столице.

- Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Многие из них имели сопутствующие заболевания.