РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 апр. Сотрудники теротдела администрации подмосковного Подольска вручили медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» ветеранам из поселка Поливаново, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

«По настоятельной просьбе ветеранов с соблюдением мер предосторожности сотрудники территориального отдела «Дубровицкий» вручили медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» жителям поселка Поливаново», - написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Медали получили труженики тыла, ветераны труда Таисия Гудкова и Ираида Сухова. Боярко пожелал им крепкого здоровья, радости, долголетия и всего наилучшего.

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