РИАМО - 23 апр. В условиях распространения коронавируса наблюдается рост в сфере IT-компаний, сфере доставки и в фармацевтической отрасли, и по этим направлениям акции растут в цене, сообщил инвестиционный стратег компании «БКС Премьер» Александр Бахтин.

«Мы видим всплеск спроса на решения по удаленной работе, на телемедицину, на облачные сервисы. <…> Самая популярная платформа по организации видеоконференций Zoom с начала года показала очень хорошие результаты, ее капитализация превысила 40 миллиардов долларов», – сказал Бахтин в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, есть три группы направлений, которые показывают рост в текущих экономических условиях. В первую группу входят IT-компании, во вторую – все, что связано с доставкой, а в третью – некоторые представители фармацевтической отрасли.

«Внутри фарминдустрии есть определенные компании, которые могут показать динамику. Это компании, которые разрабатывают лекарства против коронавируса, и аптечные сети. Мы видим сильный всплеск спроса на покупку лекарств и в целях профилактики, и в целях лечения», – добавил эксперт.

При этом Бахтин не рекомендует покупать акции на рынке одномоментно. Необходимо заходить на рынок по стратегии усреднения – когда человек не покупает все по одной цене за один день.

«Сумму, которая у вас есть, вы делите, например, на пять частей и обозначаете время, когда будете приобретать ценные бумаги. Например, каждые две-три недели вы по чуть-чуть заходите в рынок. Тогда получится, что ваш портфель сформируется по более равновесной цене», – заключил Бахтин.

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