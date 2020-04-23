РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 апр. Коммунальщики очистили от мусора территорию у центральной тепловой подстанции в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники управляющей компании МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск Подольска продолжают уборку территорий, в частности около тепловых пунктов. Так, жители ближайших многоквартирных домов и прохожие могут видеть, как стало чисто у ЦТП-6 (центральной тепловой подстанции)», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что также на днях на ЦТП-11 были выполнены плановые ремонтные работы.