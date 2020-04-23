РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 апр. Жители подмосковного Красногорска могут принять участие в патриотической акции «Слово Победы», посвященной 75-летию Великой Победы, говорится в сообщении управления культуры администрации муниципалитета.

«В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне КВК «Знаменское-Губайлово» совместно с театральной студией МДМ под руководством Дарьи Коршуновой предлагает всем красногорцам принять участие в акции «Слово Победы», - говорится в сообщении.

Участники могут прислать стихотворение, рассказ о военной истории семьи, песню, танец - все, что расскажет о Победе.

Для участия нужно записать видео и отправить его в мессенджере WhatsApp на номер: 8(903)626-88-85. Видео будет размещено на YouTube-канале и в соцсетях усадьбы Знаменское-Губайлово.

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