РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 апр. Представители администрации подмосковного Подольска провели мониторинг выполнения работ по ремонту фасадов зданий и организовали ремонт цоколя одного из домов в поселке Дубровицы силами управляющей компании, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации округа.

По поручению главы городского округа Николая Пестова и в соответствии с постановлением администрации Подольска «О закреплении микрорайонов (территорий) городского округа Подольск для постоянного контроля за соблюдением чистоты, порядка и благоустройства» продолжается мониторинг выполнения работ по ремонту фасадов, а также дезинфекции подъездов в поселке Дубровицы.

«Представители комитета по строительству и архитектуре администрации городского округа Подольск совместно с руководителем территориального управления «Дубровицкий» Валерием Боярко и представителями управляющей компании провели мониторинг выполнения работ по ремонту фасадов зданий. Проинспектировали ход выполнения работ по покраске и ремонту цоколя дома №1, а также организовали работу по ремонту цоколя дома №2. Все мероприятия выполнили силами управляющей компании», - говорится в сообщении.

Мониторинг будет проводится еженедельно. При выявлении каких-либо нарушений проведут разъяснительные работы и примут меры по их устранению.