РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 апр. Житель одного из домов на Площади Славы в Балашихе пожаловался на плохую уборку и неприятный запах в подъезде, администрация округа рассмотрела обращение и устранила выявленные нарушения, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель пожаловался на портале на ненадлежащую уборку подъезда №3 в доме №1 на Площади Славы. Он отметил, что на 9 этаже не проводится уборка, стоит неприятный запах, и попросил принять соответствующие меры.

«Администрация городского округа Балашиха рассмотрела обращение по вопросу ненадлежащей уборки от мусора и грязи в подъезде по адресу: Балашиха, площадь Славы, дом №1. Выявленные нарушения устранены. Места общего пользования в надлежащем состоянии. Фотоматериалы и акт проверки прилагаются», - сказала начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Балашихи Юлия Смирнова.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.