РИАМО - 23 апр. Москвичи с ОРВИ могут сообщать о неквалифицированной медицинской помощи на единую горячую линию по вопросам коронавируса, это нужно для того, чтобы не упустить потенциальные случаи Covid-19, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сейчас у всех пациентов с ОРВИ берут анализы на коронавирус и назначают соответствующее лечение. Врачи приезжают к больному на дом в случае вызова.

«Если медицинская помощь по какой-то причине не была оказана в должном объеме, пациент может обратиться на единую горячую линию по вопросам коронавируса и сообщить о нарушении. Сотрудники центров «Мои документы» будут принимать заявки москвичей и передавать их в поликлиники для оперативного решения вопроса. Такие меры мы принимаем для того, чтобы не упускать потенциальные случаи коронавирусной инфекции и предотвращать развитие болезни на ранней стадии», - сказала Ракова.

Все запросы будут отработаны. Специалисты кол-центра свяжутся с поликлиникой для передачи информации по конкретному случаю нарушения и будут решать проблемы непосредственно с пациентом.

Чтобы оставить заявку, необходимо позвонить по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08:00 до 21:00).

За последние сутки в Москве зафиксировали 1959 новых случаев заражения.

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Текстовая трансляция

23 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4774 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 688.

- Служащие и волонтеры теперь могут оформить пропуск с помощью приложения «Моя Москва». Пользователи приложения также смогут проверить наличие разрешения на передвижение по столице.

- Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Многие из них имели сопутствующие заболевания.