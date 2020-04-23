РИАМО - 23 апр. Люди младше 45 лет составляют 40,5% новых заразившихся Covid-2019 в Москве, всего за сутки выявили 1959 новых случаев, сообщает оперативный штаб столицы.

Еще 37,5% случаев заражения составляют жители столицы в возрасте от 46 до 65 лет.

«11,5% новых инфицированных составляют люди от 66 до 79 лет, еще 7,5% – старше 80 лет и 3% - дети», - говорится в сообщении.

Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 33 940 случаев коронавируса.

Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

В Московском регионе до 1 мая действует режим обязательной самоизоляции для жителей всех возрастов. С 15 апреля передвигаться на любом вид транспорте можно только с помощью цифрового пропуска, а с 22 апреля его нужно привязывать к транспортной карте или номеру автомобиля.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

23 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4774 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 688.

- Служащие и волонтеры теперь могут оформить пропуск с помощью приложения «Моя Москва». Пользователи приложения также смогут проверить наличие разрешения на передвижение по столице.

- Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Многие из них имели сопутствующие заболевания.