РИАМО – 23 апр. Депутаты Госдумы готовят новую версию законопроекта о фудшеринге, предполагающего передачу продовольственных товаров в благотворительных целях без налогообложения, сообщает в четверг газета «Известия».

Первоначальную версию законопроекта концептуально поддержало Минэкономразвития, межрегиональная экологическая общественная организация «ЭКА» и ассоциация в сфере экологии и защиты окружающей среды «Раздельный сбор». Но Минфин подготовил проект отрицательного заключения правительства.

«В новой версии документа предполагается установить предельную планку в 15–30% от общего объема товаров, не облагаемых налогом, которые могут быть переданы безвозмездно, а также разработать минимальный перечень таких социально значимых продуктов. Кроме того, в дальнейшем должен появиться подзаконный акт, который определит порядок и способы передачи фудшеринговых товаров, чтобы избежать «серых схем» со стороны торговых сетей», — рассказал депутат Госдумы Николай Валуев.

В минимальный перечень планируют включить молочную продукцию, муку, крупы, картофель, сахар и соль, овощи, говядину, свинину, курицу, рыбу и другие.

Эксперты подчеркивают, что, если законопроект будет принят, то он поможет обеспечить пропитание нуждающимся и бездомным, а также спасет от порчи множество продуктов.

При этом в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) поддержали либерализацию законодательства. Здесь уверены, что данный законопроект заслуживает особого внимания в сложившейся сложной социально-экономической ситуации.

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