РИАМО - 23 апр. После ухода проекта «Московское долголетие» на каникулы из-за мер по борьбе с распространением коронавируса его сотрудники начали помогать пожилым людям на дому, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Сотрудникам отделов социальных коммуникаций и активного долголетия территориальных центров социального обслуживания пришлось полностью изменить свою работу. Если раньше они помогали организовать досуг для пожилых москвичей, то теперь помогают представителям группы риска - горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями.

«Мы обязательно используем перчатки и маски, которые меняем раз в два часа. <...> Несмотря на ограничительные меры, людей в магазинах немало», - сказал сотрудник отдела социальных коммуникаций и активного долголетия филиала «Зябликово» ТЦСО «Царицынский» Андрей Золотов.

Социальные помощники занимаются доставкой продуктов и лекарств. Кроме того, они не забывают поздравить своих подопечных с днем рождения и не дают надолго оставаться наедине с собой, регулярно обзванивая и интересуясь самочувствием.

В первые дни после объявления режима самоизоляции команде Золотова из пяти человек приходилось отрабатывать до 40 заявок, полученных на горячую линию, в сутки. При обратном звонке социальные помощники уточняют список необходимых продуктов.

Чтобы пожилые москвичи не скучали, многие тренеры и педагоги ведут с ними переписку в мессенджерах и соцсетях, а также создают видеоуроки для просмотра в интернете. Благодаря уже пройденным курсам компьютерной грамотности пенсионеры самостоятельно переписываются и общаются по видео с друзьями и родственниками.

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники филиала «Зябликово» ТЦСО «Царицынский» организовали онлайн-выставку. Москвичи старшего поколения активно присылают фото своих рисунков и поделок, которые будут опубликованы на сайте территориального центра.

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23 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4774 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 688.

- Служащие и волонтеры теперь могут оформить пропуск с помощью приложения «Моя Москва». Пользователи приложения также смогут проверить наличие разрешения на передвижение по столице.

- Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Многие из них имели сопутствующие заболевания.