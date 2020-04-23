РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 апр. Рабочие установили уличный фонарь на Осеннем проезде в микрорайоне Шепчинки Подольска по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на отсутствие уличного освещения на дворовой территории в микрорайоне Шепчинки. Он отметил, что на Осеннем проезде ранее поменяли сломанный фонарный столб, но сам фонарь не установили.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу создания дополнительного наружного освещения в микрорайоне Шепчинки на Осеннем проезде и сообщает, что по указанному адресу фонарь установлен, линия наружного освещения функционирует в штатном режиме», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.