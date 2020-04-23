РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 апр. Жители подмосковных Люберец могут посмотреть исторические фильмы про Рюриковичей, ранее не доступные для публичных показов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Большинство произведений современного российского кинематографа, не доступные ранее к публичным показам, сейчас можно посмотреть дома. У люберчан есть прекрасная возможность насладиться циклом исторических фильмов режиссера Максима Беспалого, посвященным правившей династии Рюриковичей», - говорится в сообщении.

Сюжет включает в себя исторические события, начиная от призвания варяга Рюрика и заканчивая началом Смутного времени. Каждая из восьми серий посвящена правлению одного или нескольких представителей древнейшего рода, с которого началась история русской государственности.

Фильмы доступны по ссылке.