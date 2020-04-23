РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 апр. Красковский культурный центр подмосковных Люберец в четверг проведет онлайн мастер-класс по суставной гимнастике, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В четверг, 23 апреля, Красковский культурный центр приглашает люберчан на онлайн мастер-класс по суставной гимнастике «Будьте здоровы!». Начало в 12:00», - говорится в сообщении.

В 15:00 состоится беседа по истории хореографии. В 19:00 пройдет онлайн мастер-класс по изобразительному искусству «Рисуем с удовольствием».

В Instagram посмотреть мастер-класс можно по ссылке. В соцсети «ВКонтакте» мастер-класс разместят в группе КЦ.