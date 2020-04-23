РИАМО - 23 апр. За минувшие сутки в Московской области зарегистрировали 688 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев заражения в регионе выросло до 7278, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

На территории 81 региона России за последние сутки было зафиксировано 4774 новых случая заражения Covid-19. От инфекции за сутки вылечили 471 пациента. Также умерли 42 человека.

С начала пандемии коронавируса на территории страны было подтверждено 62 773 случая заражения. Врачи вылечили 4891 пациента. Также скончались 555 человек с подтвержденным коронавирусом.

В Московской области для сдерживания распространения коронавирусной инфекции был введен режим обязательной самоизоляции до конца апреля. Жителям можно выходить из дома только по веской причине: вынести мусор, выгулять собаку, купить продукты или лекарства в ближайшей торговой точке.

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Текстовая трансляция

23 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4774 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 688.

- Служащие и волонтеры теперь могут оформить пропуск с помощью приложения «Моя Москва». Пользователи приложения также смогут проверить наличие разрешения на передвижение по столице.

- Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Многие из них имели сопутствующие заболевания.