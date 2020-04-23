РИАМО - 23 апр. В Москве за прошедшие сутки зафиксировано 1959 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев коронавируса в городе увеличилось до 33940, сообщает столичный оперативный штаб.

За сутки в РФ было зарегистрировано 4774 новых случая коронавирусной инфекции в 81 регионе. Из новых случаев 47,8% пациентов не имели никаких клинических проявлений заражения.

Также скончались 42 пациента с подтвержденным Covid-19, полностью вылечился 471 человек.

Всего с начала распространения коронавируса на территории страны было выявлено 62 773 случая заражения. От Covid-19 вылечили 4891 человека, скончались 555 пациентов.

В Москве для всех жителей действует режим обязательной самоизоляции. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости. В городе временно закрыты все кафе, парикмахерские, бассейны, спортклубы, салоны красоты. Данные меры помогают сдерживать распространение Covid-19.

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Текстовая трансляция

23 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4774 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 688.

- Служащие и волонтеры теперь могут оформить пропуск с помощью приложения «Моя Москва». Пользователи приложения также смогут проверить наличие разрешения на передвижение по столице.

- Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Многие из них имели сопутствующие заболевания.