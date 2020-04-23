РИАМО - 23 апр. Пассажиров РЖД обязали указывать свои контакты, а именно номер телефона и электронную почту, при покупке билетов на железнодорожный транспорт, сообщает Федеральное агентство новостей.

До этого пассажиры могли оставлять контакты только по желанию, но с четверга это стало обязательным при покупке билета. Данные нововведения нужны для того, чтобы клиентам приходили СМС с информацией об изменении графика движения поезда, на который они купили билет.

«Информирование пассажиров о корректировках в движении поездов осуществляется бесплатно и адресно. Контактная информация не используется для маркетинговых и рекламных рассылок», — отмечается в материале.

Такое изменения ввели по приказу Минтранса о корректировке «Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом».

Ранее из-за распространения коронавируса уменьшилась периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, а также были отменены еще 32 поезда РЖД.

В Московском регионе введен режим самоизоляции для всех жителей, выходить из дома можно только по веской причине, а для поездок на транспорте нужно получить цифровой пропуск.

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23 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4774 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 688.

- Служащие и волонтеры теперь могут оформить пропуск с помощью приложения «Моя Москва». Пользователи приложения также смогут проверить наличие разрешения на передвижение по столице.

- Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Многие из них имели сопутствующие заболевания.