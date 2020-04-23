РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 апр. Московский государственный открытый университет (МГОУ) в городском округе Мытищи проведет в четверг онлайн-лекцию «Шекспир и Стратфорд: гений и его истоки», сообщается в Instagram-аккаунте вуза.

«Мы приглашаем вас на литературную онлайн-гостиную «Шекспир и Стратфорд: гений и его истоки», которую проведет Елена Абрамова, доцент, заведующая кафедрой теории и практики английского языка. Будем говорить об Уильяме Шекспире. У вас будет возможность совершить виртуальную прогулку по Страдфорду-на-Эйвоне и узнать, как его родной город оказал влияние на личность и творчество поэта, каким было произношение во времена Шекспира», - говорится в сообщении.

Начало мероприятия в 16:00, ссылка на регистрацию находится в шапке профиля Instagram-аккаунта университета.