РИАМО - 23 апр. Сотрудники «Мосгортранса» развезли по домам и в обсервационный пункт свыше 50 россиян из аэропорта Внуково, автобусы для перевозки регулярно дезинфицируют, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Мосгортранс» предоставил 11 микроавтобусов для помощи в перевозке граждан РФ, прибывших в аэропорт Внуково из Стамбула. К этому часу перевезли уже более 50 человек. Их развезли в обсервационный пункт и по домам в Москве и Подмосковье», – говорится в материале.

Все автобусы регулярно обрабатывают дезинфицирующими средствами. Водителей обеспечили средствами защиты: костюмами, очками, масками и антисептиками. Всех проинструктировали о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.

В аэропортах Московского региона продолжают дежурить спасатели, которые встречают возвращающихся на родину туристов из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу. За неделю спасатели встретили в аэропортах 42 самолета с 1582 пассажирами.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

23 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4774 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 688.

- Служащие и волонтеры теперь могут оформить пропуск с помощью приложения «Моя Москва». Пользователи приложения также смогут проверить наличие разрешения на передвижение по столице.

- Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Многие из них имели сопутствующие заболевания.