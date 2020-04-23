РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 апр. Инженерно-технологический лицей подмосковных Люберец разрабатывает видеоуроки для образовательного телеканала «Моя школа в online», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Учителя инженерно-технологического лицея Люберец вошли в состав экспертной группы министерства просвещения Российской Федерации по подготовке обучающих профориентационных видеозанятий для образовательного телеканала «Моя школа в online». Занятия в формате телеуроков запланированы ежедневно. Продолжительность каждого урока – 30 минут», – говорится в сообщении.

Основной материал будет посвящен двум обязательным предметам – русскому языку и математике, а также самым популярным среди учеников предметам по выбору. Содержание видеоуроков соответствует федеральному государственному образовательному стандарту.

Вещание телеканала доступно по всей территории России. С расписанием трансляций можно ознакомиться в телегиде самого канала, на сайте министерства просвещения или на портале «Российская электронная школа».