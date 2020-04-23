РИАМО - 23 апр. В столице от коронавирусной инфекции вылечился еще 181 пациент, за весь период пандемии в городе выздоровели 2448 человек, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Надеемся, что новый метод лечения с использованием донорской плазмы крови и разработки в области применения гелия также будут способствовать продолжению этой положительной динамики», — сказала Ракова.

После окончания лечения заразившегося врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие инфекции.

Выздоровевшие могут стать донорами плазмы. Переливание донорской плазмы крови считается одним из самых эффективных методов лечения коронавирусной инфекции в условиях отсутствия вакцины.

Сейчас идет разработка использования гелия для лечения инфекции. Испытания проводят в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Гелий нормализует газовый состав крови и восстанавливает кислотно-щелочное равновесие. Это может предотвращать кислородное голодание.

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Текстовая трансляция

23 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4774 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 688.

- Служащие и волонтеры теперь могут оформить пропуск с помощью приложения «Моя Москва». Пользователи приложения также смогут проверить наличие разрешения на передвижение по столице.

- Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Многие из них имели сопутствующие заболевания.