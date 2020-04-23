РИАМО – 23 апр. Президент России Владимир Путин отправил в отставку замглавы Следственного комитета - руководителя Главного военного следственного управления Александра Сорочкина, сообщает kp.ru.

Документ был подписан 22 апреля и вступил в силу с момента его подписания.

«Освободить генерал-полковника юстиции Сорочкина Александра Сергеевича от должности заместителя председателя СК РФ - руководителя Главного военного следственного управления и уволить его с военной службы», - говорится в документе.

Сорочкин занимал пост заместителя председателя СК при прокуратуре России и руководил военным следственным управлением с декабря 2007 года. В 2011 году он стал замглавы Следственного комитета - руководителем Главного военного следственного управления.

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