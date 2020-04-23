РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 апр. Большинство жителей подмосковного Красногорска соблюдает режим самоизоляции, они остались дома в четверг утром, следует из сервиса «Яндекс.Карты».

Утром в четверг Красногорску присвоили индекс самоизоляции 3,6 балла. Этот показатель отражает отношение жителей к требованию соблюдать домашний режим во время эпидемии коронавируса. Индекс измеряется в диапазоне от нуля до пяти баллов. Чем выше индекс, тем меньше людей находится на улице. Чем ниже индекс, тем оживленнее улицы.

«09:50, 23 апреля, большинство людей дома», - отмечается на интерактивной карте.

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23 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4774 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 688.

- Служащие и волонтеры теперь могут оформить пропуск с помощью приложения «Моя Москва». Пользователи приложения также смогут проверить наличие разрешения на передвижение по столице.

- Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Многие из них имели сопутствующие заболевания.