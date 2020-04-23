РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 23 апр. Соблюдающие режим самоизоляции жители подмосковного Дзержинского могут обратиться за помощью к волонтерам, сообщила в своем Instagram-аккаунте глава муниципалитета Людмила Иванова.

«Волонтеры в период пандемии коронавируса продолжают свою работу в ежедневном режиме, доставляют продукты питания и медикаменты на дом. Нуждающиеся в поддержке могут позвонить по телефону горячей линии: 8(495)550-03-03», - написала Иванова.

Она добавила, что волонтеры также сами обзванивают людей, находящихся в зоне риска, предлагают им свою помощь.

«Волонтерам часто говорят слова благодарности за то, что они делают очень важную работу - остаются единой командой в это непростое время. Всегда приятно слышать такие слова, но помогают ребята не ради признания. Главное - сделать так, чтобы бабушки и дедушки, люди, которым необходима помощь, не испытывали какую-либо нужду из-за ограничительных мер, берегли свое здоровье и оставались дома», - заключила Иванова.

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Текстовая трансляция

23 АПРЕЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4774 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1959 заболевших, в Подмосковье - 688.

- Служащие и волонтеры теперь могут оформить пропуск с помощью приложения «Моя Москва». Пользователи приложения также смогут проверить наличие разрешения на передвижение по столице.

- Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Многие из них имели сопутствующие заболевания.