РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 апр. Рабочие ГБУ МО «Мосавтодор» восстановили крышку люка канализации на Белаевской улице Подольска по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на отсутствие крышки люка канализации на Беляевской улице. Она отметила, что нужно установить крышку люка у дома №80.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу восстановления крышки люка на проезжей части автодороги по улице Беляевская и сообщает, что данная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по восстановлению крышки люка выполнены», - сказал начальник Домодедовского РУАД Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.