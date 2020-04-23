РИАМО - 23 апр. Подмосковное УФАС России рассмотрело сведения в отношении компании «Технострой» и решило включить эту фирму в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушений компанией контракта, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Сведения предоставила администрация Пушкинского округа, которая заключила с компанией контракт на оказание услуг по организации и проведению конкурса «Мистер Пушкино».

«В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», - говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России фирма не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении «Техностроя» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.