РИАМО - 23 апр. В столице 24 апреля проведут пятую масштабную дезинфекцию всех дорог и общественных пространств, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции силами специалистов комплекса городского хозяйства будет проведена сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов», - сказал Бирюков.

Он уточнил, что предстоящая дезинфекция будет уже пятой с конца марта. Во всех работах будут задействованы более 4,5 тысяч единиц распылительной и поливомоечной техники.

По его словам, особое внимание специалисты уделят проведению дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, территорий перед входом в метро и зданий входных групп станций метро, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта, подземных и надземных пешеходных переходов.

Кроме того, тщательно продезинфицируют общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.

Он подчеркнул, что для поведения дезинфекции используются специальные препараты, рекомендованные Роспотребнадзором, которые также применяются для дезинфекции контактных поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания, поэтому они совершенно безопасны для людей и животных.

Заммэра уточнил, что в Москве ежедневно проводится дезинфекция всех подъездов многоквартирных домов.

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23 АПРЕЛЯ

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