РИАМО - 23 апр. Когда завершится пандемия коронавируса и власти отменят все ограничительные меры, некоторые люди могут столкнуться с посттравматическим стрессовым расстройством, сообщил РИАМО ведущий специалист психологического центра на Волхонке Илья Шабшин.

«Часть людей останутся с повышенной тревожностью еще на несколько месяцев. Они будут чувствовать напряжение при приближении к ним людей, в том случае, если кто-то в транспорте рядом чихнет. Они будут очень тщательно мыть руки и покупки из магазинов. Это даже можно назвать вариантом посттравматического стрессового расстройства», - сказал Шабшин.

Он добавил, что у другой категории людей может наблюдаться состояние, схожее с эйфорией. Они будут возмещать то, чего были лишены в период самоизоляции, - посещать кинотеатры, рестораны, различные развлекательные заведения.

Третья группа людей будет более позитивно настроена на все, что происходит в мире. Такие люди станут больше ценить свою жизнь и начнут радоваться мелочам.

Из-за эпидемии коронавируса жители Московского региона должны соблюдать режим самоизоляции. Выходить на улицу можно только по веской причине. Для поездок на личном и общественном транспорте необходимо иметь цифровой пропуск, в котором указан госномер автомобиля и номер транспортной карты.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Сергей Собянин выступил с предложением о распространении пропускной системы на всю Россию.

- Со среды всем, кто пользуется личным автомобилем, обязательно нужно привязывать его госномер к своему цифровому пропуску, это можно сделать несколькими способами:

На портале «СтопКоронавирус»

На региональном портале госуслуг

На государственном портале госуслуг (при наличии пропуска)

- В Московской области сотрудники ГИБДД начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса на постах проверки QR-кодов.

- Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

- В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Общее число жертв коронавируса в городе достигло 261.