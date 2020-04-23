РИАМО - 23 апр. Из-за сильного ветра на территории Московской области за сутки упало более 40 деревьев, было повреждено 12 автомобилей, в результате происшествий никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

В Подмосковье 22 апреля порывы ветра усиливались до 20 метров в секунду.

«В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений на территории Московской области произошли следующие происшествия: повалено 43 дерева (убраны) в 14 городских округах; повреждено 12 автомобилей; провисание рекламного щита в городском округе Балашиха; зафиксировано отключение электроснабжения в семи городских округах», - говорится в сообщении.

К 19:00 22 апреля электроснабжение было восстановлено по штатной схеме, все поваленные деревья убраны. В результате всех этих происшествий никто не пострадал.

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