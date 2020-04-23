РИАМО - 23 апр. Неизвестный анонимно сообщил о минировании пяти самолетов в аэропорту Шереметьево, информация оказалась ложной, эвакуация не проводилась, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 17:52 22 апреля от сменного директора аэропорта Шереметьево поступила информация о том, что на электронную почту аэропорта поступило анонимное сообщение об угрозе теракта на бортах пяти самолетов. Аэропорт продолжал работу в штатном режиме», - говорится в сообщении.

В аэрогавани были усилены меры безопасности силами подразделений аэропорта. Эвакуация не проводилась.

После проверки кинологическими расчетами пассажиров и самолетов взрывоопасных веществ не обнаружено. Вызов оказался ложным.

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