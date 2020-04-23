РИАМО - 23 апр. Подмосковные полицейские проведут проверку по информации, размещенной в Сети, о драке между двумя группами граждан из азиатских республик в Дмитровском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Предварительно установлено, что 15 апреля на территории одного из складских комплексов, расположенных в Дмитровском городском округе, произошел конфликт между группами граждан из азиатских республик, переросший в драку», - говорится в сообщении.

До размещения этой информации заявлений в УМВД по Дмитровскому округу не поступало, сообщений из медицинских учреждений также не поступало.